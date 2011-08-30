Турчинов: с Януковичем нельзя вести дела "как всегда"

Без участия лидера крупнейшей оппозиционной партии Украины Юлии ТИМОШЕНКО следующие парламентские выборы не могут считаться честными и демократическими.

Об этом, как сообщает сайт «Батьківщини», заявил заместитель председателя партии «Батьківщина», бывший вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ по итогам встречи членов Комитета сопротивления диктатуре с послами стран-членов ЕС.

«Во время встречи мы обсуждали то, что следующие парламентские выборы не могут считаться честными, прозрачными и соответствующими демократическим стандартам, если в них не будет принимать участия лидер крупнейшей оппозиционной партии Украины Юлия ТИМОШЕНКО», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

В свою очередь, первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ отметил, что представители Европейского Союза обеспокоены происходящими в Украине процессами и тенденциями и отсутствием реакции на большинство вопросов, которые ставятся перед действующим руководством Украины.

«Наши политические силы объединяет не только борьба против диктатуры и тоталитаризма, который надвигается на Украину, а главной темой, которая объединяет наши партии, является европейская интеграция. Поэтому у нас много общих тем, которые мы обсудили с послами других стран», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он также отметил, что во время встречи речь шла о том, что с нынешним руководством Украины в сложившихся условиях «нельзя вести дело как всегда».

По словам Г.НЕМЫРИ, все члены Комитета сопротивления диктатуре выразили свою заинтересованность в том, чтобы приближение Украины к ЕС не происходило за счет демократических ценностей, прав человека и принципа верховенства права.

Также вице-премьер оппозиционного правительства Борис ТАРАСЮК сообщил, что во время встречи, кроме судебных процессов над Ю.ТИМОШЕНКО и членами ее команды, обсуждались события 24 августа.

«Мы не можем сказать заранее, каким будет решение судилища относительно Юлии ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО, не можем сказать, какой будет приговор, но то, что приговор готовится - это вполне очевидно. И очевидно, что и нас - оппозицию, и послов ЕС волнует вопрос: какой может быть реакция ЕС в случае самого неблагоприятного развития событий в Украине», - сказал Б.ТАРАСЮК.