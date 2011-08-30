Янукович возвращается из Польши

Пресс-служба Президента Польши Бронислава КОМОРОВСКОГО в своем официальном сообщении не назвала темы, которые он обсуждал во время сегодняшней встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, пресс-служба главы Польского государства сообщила лишь о встрече и возложении В.ЯНУКОВИЧЕМ венков к памятнику Защитникам побережья на Вестерплате в Гданьске.

“Визит ЯНУКОВИЧА носит частный характер”, - говорится в коротком сообщении.

Ранее вице-министр иностранных дел Польши Ежи ПОМЯНОВСКИЙ подтвердил польским журналистам, что Б.КОМОРОВСКИЙ планирует обсудить с В.ЯНУКОВИЧЕМ вопрос ареста украинского экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, отметив в то же время, что эта тема не будет основной в беседе президентов.

“Польша как друг Украины имеет самую хорошую позицию, чтобы об этом (о ТИМОШЕНКО) откровенно поговорить”, - сказал он.

По данным вице-министра, президенты планировали также поговорить о запланированном на сентябрь саммите “Восточного партнерства”, заключении договора об Ассоциации между Украиной и ЕС и председательстве Польши в Евросоюзе.

Пресс-служба главы Польского государства не уточнила корреспонденту УНИАН, говорили ли сегодня Президенты о Ю.ТИМОШЕНКО и был ли это основной или второстепенный вопрос среди прочих.

Пресс-служба польского МИД также не ответила на запрос агентства о визите В.ЯНУКОВИЧА, отметив, что главным организатором встречи была канцелярия Президента Польши.

Как сообщал УНИАН, о намерении Б.КОМОРОВСКОГО обсудить с В.ЯНУКОВИЧЕМ ситуацию по делу Ю.ТИМОШЕНКО также сообщал министр канцелярии Славомир НОВАК.

Советник Президента Польши по международным делам Роман КУЖНЯР в опубликованной сегодня статье в Gazeta Wyborcza отметил, что “дело ТИМОШЕНКО” может сорвать запланированное на этот год парафирование договора об Ассоциации Украины с Евросоюзом.

По неофициальным данным, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ сначала планировал двухдневный визит в Польшу, который по неизвестным причинам был сокращен до одного дня.

Сегодняшний визит в Польшу для главы Украинского государства В.ЯНУКОВИЧА стал третьим.