Пенсионерке, срезавшей фамилию Януковича с венка, дали 10 суток

Шевченковский районный суд Киева осудил к 10 суткам административного ареста 63-летнюю пенсионерку Галину ШВЫДКУЮ, которая срезала ленту с венка от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА к памятнику Тарасу Шевченко в Киеве.

"На женщину, 1948 года, был составлен административный протокол за мелкое хулиганство, и судом осуждена к десяти суткам ареста", - сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве.

При этом в столичном главке милиции отметили: «Она не только срезала ленту, но и устроила из этого целую акцию - разыграла "спектакль", обвиняя всех и вся во всех бедах. Все это было задокументировано как СМИ, так и группами документирования милиции".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», по словам народного депутата, члена фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергея САСА, который присутствовал на заседании суда, «то, что сегодня было совершено в Шевченковском райсуде под председательством судьи КРАВЦА, есть ничто иное, как запугивание собственных граждан высказывать свое мнение, взгляды и убеждения. Я считаю это одним из штрихов диктатуры, которая устанавливается в Украине».

Как сказал С.САС, судья применил к женщине, которая пришла мирно праздновать 20-летие Независимости, самая тяжелая мера административного наказания. «Это при том, что Галина Николаевна имеет ряд благодарностей и наград с работы и характеризуется как добропорядочный человек», - сказал С.САС.

Он также сообщил, что в ходе судебного разбирательства так и не было доказано, что венок является имуществом Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА.

По информации С.САСА, административное наказание женщина будет «отбывать в СИЗО в Дарнице вместе с алкоголиками, проститутками и наркоманами».

Как сообщалось, Г.ШВЫДКАЯ 24 августа в знак протеста против политических репрессий и развития диктатуры в стране отрезала фамилию Президента от ленты на венке «Тарасу Шевченко от Виктора Януковича».