На памятнике жертвам Голодомора дописали "1991-2011"
19:51, 26 августа 2011Политика
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Акт вандализма в Черкассах
В Черкассах на День Независимости вандалы обрисовали краской памятник жертвам Голодомора и политических репрессий, установленный в Первомайском парке города.
Как передает корреспондент УНИАН, вандалы залили черной краской табличку и написали на монументе в виде креста «1991 - 2011».
Как сообщал УНИАН, в поселке Ирклеев Черкасской области в ночь 24 августа неизвестные во второй раз осквернили памятник Казацкой сабле. Вандалы написали на монументе «С днем проституции», «20 лет позора» и «Слава СССР».
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