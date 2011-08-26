На памятнике жертвам Голодомора дописали "1991-2011"

В Черкассах на День Независимости вандалы обрисовали краской памятник жертвам Голодомора и политических репрессий, установленный в Первомайском парке города.

Как передает корреспондент УНИАН, вандалы залили черной краской табличку и написали на монументе в виде креста «1991 - 2011».

Как сообщал УНИАН, в поселке Ирклеев Черкасской области в ночь 24 августа неизвестные во второй раз осквернили памятник Казацкой сабле. Вандалы написали на монументе «С днем проституции», «20 лет позора» и «Слава СССР».