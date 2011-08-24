Турчинов: оппозиция пройдет по Киеву вопреки запрету суда
Официально можно не дальше СБУ
Оппозиция проведет мирное шествие по центру столицы, вопреки запрету суда.
Об этом сообщил первый заместитель главы партии "Батькивщина" Александр Турчинов в эфире 5 канала.
"Мы, как планировали, так и будем собираться завтра, - цитирует Украинская правда... - В Киеве у памятника Тарасу Шевченко мы проведем наше мирное собрание и примем решение о мирном шествии по центру столицы".
"Никто не имеет права нас останавливать", - добавил Турчинов.
***
Окружной админсуд Киева разрешил оппозиции мирные акций в парке Шевченко и по улице Владимирской. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Александр Пузанов, передают "Украинские новости".
При этом Пузанов отметил, что проведение оппозицией акций в парке Шевченко разрешено только с 11:00, поскольку до 11:00 там запланированы общегородские и общегосударственные мероприятия.
Оппозиция также, по словам Пузанова, вправе устроить шествие 24 августа по улице Владимирской до Софийской площади, но без захода на площадь - там политические акции суд на 24 августа запретил.
Партии "Батькивщина", "Гражданская позиция", Европейская партия Украины, "За Украину!", "Народная Самооборона", "Наша Украина", а также "Народный рух Украины" планировали проведение акции в парке Шевченко с 10:30 до 14:00.
Заявку на проведение встречи с избирателями в парке Шевченко с 14:00 по 18:00 подал также депутат от НУНС Андрей Парубий.
Были также поданы заявки на проведение мероприятий в парке Шевченко и рядом других оппозиционных политических партий.
Как сообщалось, 11 оппозиционных партий, входящих в "Комитет сопротивления диктатуре в Украине", заявляли о намерении провести шествие в День независимости в Киеве 24 августа.
23 августа Окружной административный суд Киева по иску КГГА запретил проведение массовых политических акций в центре Киева в День независимости 24 августа из-за проведения там официальных мероприятий.