Турчинов: оппозиция пройдет по Киеву вопреки запрету суда

Оппозиция проведет мирное шествие по центру столицы, вопреки запрету суда.

Об этом сообщил первый заместитель главы партии "Батькивщина" Александр Турчинов в эфире 5 канала.

"Мы, как планировали, так и будем собираться завтра, - цитирует Украинская правда... - В Киеве у памятника Тарасу Шевченко мы проведем наше мирное собрание и примем решение о мирном шествии по центру столицы".

"Никто не имеет права нас останавливать", - добавил Турчинов.

***

Окружной админсуд Киева разрешил оппозиции мирные акций в парке Шевченко и по улице Владимирской. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Александр Пузанов, передают "Украинские новости".

При этом Пузанов отметил, что проведение оппозицией акций в парке Шевченко разрешено только с 11:00, поскольку до 11:00 там запланированы общегородские и общегосударственные мероприятия.

Оппозиция также, по словам Пузанова, вправе устроить шествие 24 августа по улице Владимирской до Софийской площади, но без захода на площадь - там политические акции суд на 24 августа запретил.

Партии "Батькивщина", "Гражданская позиция", Европейская партия Украины, "За Украину!", "Народная Самооборона", "Наша Украина", а также "Народный рух Украины" планировали проведение акции в парке Шевченко с 10:30 до 14:00.

Заявку на проведение встречи с избирателями в парке Шевченко с 14:00 по 18:00 подал также депутат от НУНС Андрей Парубий.

Были также поданы заявки на проведение мероприятий в парке Шевченко и рядом других оппозиционных политических партий.

Как сообщалось, 11 оппозиционных партий, входящих в "Комитет сопротивления диктатуре в Украине", заявляли о намерении провести шествие в День независимости в Киеве 24 августа.

23 августа Окружной административный суд Киева по иску КГГА запретил проведение массовых политических акций в центре Киева в День независимости 24 августа из-за проведения там официальных мероприятий.