Костусев говорит, что получил миллион в наследство от друга

Городской голова Одессы Алексей КОСТУСЕВ опровергает информацию СМИ о получении в 2010 году материальной помощи свыше 1 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге во вторник в горсовете он заявил, что 16 тыс. грн. материальной помощи ему были выделены в то время, когда он возглавлял Антимонопольный комитет Украины, остальные полученные средства – это наследство, доставшееся ему от умершего друга.

«Есть человек, - уточнил А.КОСТУСЕВ, - был, к сожалению, человек - этого человека нет, с которым мы дружили пятьдесят лет - это друг еще моего отца. И когда он умер, он оставил наследство, это не очень такое большое наследство - это квартира в Киеве и машина-грузовичок «Митсубиши» - вот это и есть эта сумма».

Он также пояснил, что «согласно приказу Министерства финансов, в декларации о доходах наследство попадает в категорию "материальная помощь". Отсюда и возник миллион гривень».

Напомним, 12 августа лидер Одесской областной организации «Демократический альянс» Алексей ЧЕРНЫЙ сообщил журналистам, сославшись на официальный ответ из Одесского горсовета, что мэр А.КОСТУСЕВ получил в прошлом году материальной помощи на сумму более 1 млн. грн.

А.ЧЕРНЫЙ уточнил, что «материальную помощь в таком объеме А.КОСТУСЕВУ, возможно, оказал Одесский горсовет, который он возглавил в ноябре 2010 года».

В декларации о доходах мэра Одессы указаны, в частности, следующие полученные доходы: 1,733 млн грн, в т.ч. дивиденды, проценты — 451 тыс. грн; материальная помощь — 1,062 млн. грн.; заработная плата — 161,3 тыс. грн.