Бойко связал высокую цену на газ с долгами ЕЭСУ

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО считает, что экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вынуждена была подписать невыгодный газовый контракт с Россией из-за задолженности корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ), которую она раньше возглавляла, перед Министерством обороны РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.БОЙКО заявил сегодня в Печерском райсуде Киева во время дачи показаний по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

Он напомнил, что в конце 2007 года правительство заключило с Россией контракт, согласно которому стоимость газа для Украины составляла 179 долларов за 1 тысячу кубометров.

Вместе с тем, по словам Ю.БОЙКО, уже через год был подписан меморандум о переходе на рыночные принципы при формировании цены на газ, а впоследствии - контракт на следующий год, согласно которому цена возросла почти вдвое - до 360 дол. Также контрактом предусматривались очень жесткие штрафные санкции в случае его невыполнения.

«Это был крайне невыгодный контракт», - подчеркнул Ю.БОЙКО.

Также министр напомнил, что одним из важнейших аргументов Ю.ТИМОШЕНКО после подписания в начале 2009 года газового контракта было то, что теперь Украина и Россия будут работать в газовой сфере без посредника.

Вместе с тем, Ю.БОЙКО напомнил, что при наличии посредника на газовом рынке Украины, в частности компании «РосУкрЭнерго», цена на газ составляла 179 дол., а после того, как посредника убрали, цена не уменьшилась, как это предполагалось, а, наоборот, возросла почти вдвое.

Ю.БОЙКО считает, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО согласилось на повышение цены на газ, поскольку корпорация ЕЭСУ, которую раньше возглавляла Ю.ТИМОШЕНКО, задолжала Минобороны РФ большую сумму средств, а российская сторона выдвигала экс-премьеру ультиматум.

«Ключевым моментом подписания этого соглашения является наличие задолженности ЕЭСУ, руководителем которого была Ю.ТИМОШЕНКО», - сказал Ю.БОЙКО.

Справка УНИАН. 5 июля Главным следственным управлением СБУ было возбуждено уголовное дело по факту совершения бывшими служебными лицами Кабинета министров Украины, промышленно-финансовой корпорации «Единые энергетические системы Украины» и компании United Energy International Limited по предварительному сговором группой лиц путем злоупотребления служебным положением покушения на растрату средств государственного бюджета Украины в особо крупных размерах на общую сумму 405 млн. долларов США, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

В июне этого года в СМИ было обнародовано письмо министра обороны России Анатолия СЕРДЮКОВА премьер-министру Николаю АЗАРОВУ от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации "Единые энергетические системы Украины" в сумме 405,5 млн. дол.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

22 июня Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что не имеет никаких долгов перед Министерством обороны Российской Федерации. В БЮТ заявили, что власть привлекает Россию для усиления политических репрессий против Ю.ТИМОШЕНКО.