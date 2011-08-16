Азаров думает, что в «регионы» следом за Тигипкой пойдут другие

Лидер Партии регионов, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не исключает присоединения к ПР других политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции с лидером партии «Сильная Украина» Сергеем ТИГИПКО.

«Я думаю, что на этом процесс укрупнения политической силы, которая будет проводить в стране реформы, не закончится. Я смею думать, что к нашей инициативе прислушаются и другие политики, и другие партии», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

При этом он не назвал, какие именно политические силы он хотел бы видеть в составе Партии регионов.

«Я хочу сказать относительно партии «Сильная Украина», что мы, конечно же, наблюдаем за ее становлением, за ее деятельностью, за ее избирательной кампанией. Там большое количество людей, которые мыслят по-современному, реформаторски, и это большой актив, который придет к нам и будет очень полезен для становления партии», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Н.АЗАРОВ сообщил, что партия «Сильная Украина» объединяется с Партией регионов.