Страны Вышеградской четверки считает арест Тимошенко неадекватным

Страны Вышеградской четверки – Чешская Республика, Венгрия, Польша и Словакия – выразили озабоченность в связи с текущей ситуацией в Украине, спровоцированной решением Печерского районного суда об аресте экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщает сайт Министерства иностранных дел Чехии, об этом говорится в заявлении стран Вышеградской четверки относительно ситуации в Украине.

По мнению представителей стран Вышеградской четверки, такая мера является неадекватной нарушению регламента суда и препятствованию судебному процессу.

Страны Вышеградской четверки считают, что справедливые, прозрачные и независимые судебные процедуры должны гарантироваться всем гражданам Украины.

Страны Вышеградской четверки, которые являются активными сторонниками европейских устремлений Украины, выражают надежду, что украинская власть сможет реализовать эти устремления с помощью надлежащего функционирования верховенства права, справедливого судопроизводства и высоких стандартов демократии в Украине.