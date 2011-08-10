Страны Вышеградской четверки считает арест Тимошенко неадекватным
Беспокоит ситуация в Украине
Страны Вышеградской четверки – Чешская Республика, Венгрия, Польша и Словакия – выразили озабоченность в связи с текущей ситуацией в Украине, спровоцированной решением Печерского районного суда об аресте экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.
Как сообщает сайт Министерства иностранных дел Чехии, об этом говорится в заявлении стран Вышеградской четверки относительно ситуации в Украине.
По мнению представителей стран Вышеградской четверки, такая мера является неадекватной нарушению регламента суда и препятствованию судебному процессу.
Страны Вышеградской четверки считают, что справедливые, прозрачные и независимые судебные процедуры должны гарантироваться всем гражданам Украины.
Страны Вышеградской четверки, которые являются активными сторонниками европейских устремлений Украины, выражают надежду, что украинская власть сможет реализовать эти устремления с помощью надлежащего функционирования верховенства права, справедливого судопроизводства и высоких стандартов демократии в Украине.