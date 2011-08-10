Мужчина, который лег под автозак с Тимошенко, обещает вернуться

Житель Донецка Дмитрий КЛУГЕР, который в Киеве ложился под автозак, вывозивший 8 августа арестованную экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО из Печерского райсуда в Лукьяновское СИЗО, считает протест своим гражданским долгом.

Как сообщает пресс-служба Донецкой областной организации ВО «Батькивщина», Д.КЛУГЕР, который является членом контрольно-ревизионной комиссии Кировской районной в Донецке партийной организации «Батькивщины», не стал подробно говорить о мотивации своего поступка, аргументируя тем, что это наболевшая тема.

Однако Д.КЛУГЕР заявил: «Почему я лег под машину? Скажем так - причины есть. Единственное – жаль, что из-за работы пришлось уехать из Киева, оставить коллег по новому Майдану. Но при первой возможности – вернусь, поскольку считаю это своим гражданским долгом».

По словам партийного активиста, поступок обошелся ему «малой кровью» - озабоченные массовыми протестами людей представители правоохранительных органов «лишь слегка помяли бока» ему во время транспортировки от автозака к обочине Хрещатика. Положив Д.КЛУГЕРА на асфальт, они продолжили сопровождение автомобиля, следовавшего в направлении Лукьяновского СИЗО, отметили в пресс-службе.