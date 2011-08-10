Епископ напоминает Кирееву об ответственности перед Господом Богом

Епископ Симферопольский и Крымский КЛИМЕНТ (Украинская православная церковь Киевского патриархата) просит отпустить экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО на поруки и напоминает о суде Божьем.

«Как управляющий Крымской епархией Украинской православной церкви Киевского патриархата обращаюсь к Вам по делу, которое приобрело широкую общественную и мировую огласку, – по поводу уголовного дела № 49-3151, которым обвиняется лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО», - говорится в переданном агентству УНИАН обращении на имя судьи Печерского райсуда Киева Родиона КИРЕЕВА.

«Ко мне как епископу, управляющему епархией, в последнее время приходят и звонят по телефону тысячи верующих с просьбой выступить в защиту известного всему миру политического деятеля, человека, который был дважды премьер-министром Украины, представлял нашу страну на мировой арене. Это мой гражданский и пастырский долг, ведь Церковь всегда призывала к милосердию и молилась за тех, кто находится в тюрьме», - заявил епископ КЛИМЕНТ.

Он напомнил слова из Святого Писания о том, что будет «немилостивый суд тому, кто не творил милости; милость же возвышается над судом» (Послание ап. Якова, 2:13).

«Господин судья, принимая решение, Вы должны помнить об ответственности перед украинским народом, а главное – перед Господом Богом. Потому что каждый человек предстанет перед другим судом – судом Божьим. Вы также не будете исключением», - говорится в документе.

«Знаю лично Юлию ТИМОШЕНКО как глубоко верующего человека, настоящую христианку, которая много сделала для утверждения в Украине веры и духовности. Как и миллионы наших соотечественников, убежден, что никаких оснований для ареста Юлии ТИМОШЕНКО не было и нет. Она всегда являлась в прокуратуру и в суд. Поэтому Ваше решение об избрании меры пресечения в виде ареста воспринимается как юридически немотивированный, политический шаг, похожий на политическую расправу власти над своим оппонентом», - пишет управляющий Крымской епархией УПЦ Киевского патриархата.

Епископ КЛИМЕНТ просит изменить меру пресечения со взятия под стражу Ю.ТИМОШЕНКО на его личную поруку.