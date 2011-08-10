Прокуроры жалуются, что Тимошенко на них давит

В Генеральной прокуратуре Украины считают, что защита бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО пытается затянуть судебный процесс по делу относительно подписания газовых соглашений с Россией в 2009 году.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Отдела связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

«Сегодня, 10 августа 2011 года, было рассмотрено ходатайство защиты Юлии ТИМОШЕНКО об отводе двух прокуроров стороны обвинения Лилии ФРОЛОВОЙ и Александра МИКИТЕНКО. В обосновании одной из причин названа якобы незаконность оснований, на которых обвиняемой была изменена мера пресечения», - напоминает ведомство.

При этом в Генпрокуратуре отмечают, что «государственное обвинение действует исключительно в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Как результат, судьей было отказано в удовлетворении этого ходатайства».

По мнению Л.ФРОЛОВОЙ, защита таким образом пытается затянуть судебный процесс, а также оттягивает допрос свидетелей по делу.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО в своем выступлении во время заседания Печерского районного суда Киева заявила, что с прокуроров, которые принимают участие в процессе, должны сорвать погоны. «Подобные высказывания расцениваются как давление на работников прокуратуры при выполнении своих служебных обязанностей», - отмечает Генпрокуратура.