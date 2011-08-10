Тимошенко предупреждает, что «моя хата с краю» на сей раз не пройдет

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что только широкий резонанс в обществе относительно политических преследований может спасти Украину от пропасти авторитаризма и диктатуры.

Об этом сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Сегодня должен делать свое дело каждый гражданин, каждый журналист, каждый общественный деятель. Потому что если сегодня часть украинского общества будет отмалчиваться – не по отношению к моему аресту, а по отношению к разрушению ключевых основ построения демократической страны – если кто-то захочет почувствовать, что «его хата с краю, то потом мы все будем жить не в свободной стране, а в зоне, которая ни одному человеку счастья принести не может", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она в очередной раз отметила, что как политик делает все, чтобы Украина имела возможность вернуться к настоящим человеческим ценностям. "Сегодняшняя борьба – не за освобождение ТИМОШЕНКО, а сегодняшняя борьба – за освобождение Украины от оккупации, от мафии, от коррупции, от несправедливости, от жестокости, от беззакония. Я считаю, что это наша главная борьба. И накануне 20-й годовщины независимости нашего государства эта борьба приобретает особые признаки. Это Рубикон, который нам, украинской нации, нужно достойно перейти. И перейти не в прошлое, а сделать шаг в будущее", - подчеркнула она.

Также лидер партии "Батькивщина"поблагодарила за поддержку все страны, их лидеров, парламенты, украинскую диаспору и отдельные объединения, которые выразили ей поддержку, а также свою озабоченность в связи с авторитарными действиями действующей украинской власти.

"Я очень благодарна за такую помощь. Когда поддерживают сейчас меня – и отдельные страны, и лидеры, и парламенты, когда поддерживает диаспора – я знаю, что они не только меня поддерживают в этой тяжелой ситуации. Они поддерживают большую европейскую 46-миллионную страну, которая сегодня или сможет вернуться на путь правильного, гармоничного демократического развития, где права и свободы людей чего-то стоят, или она просто свалится в бездну диктатуры и авторитаризма, коррупции и беззакония", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила убеждение, что правительства демократических стран помогают Украине, поскольку понимают, что "страна сейчас оказалась на границе: или она окунется в полный авторитаризм, который граничит с диктатурой, или мы все же будем способны выйти из этого".

"Я думаю, что как раз все, кто сегодня делает заявления, в первую очередь, думают о будущем Украины и защищают Украину. Я им безгранично за это благодарна, потому что Украине сегодня нужна помощь сильных демократических государств", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.