Иващенко просит выпустить его из клетки

Бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО, который уже почти год находится в следственном изоляторе, просит суд предоставить ему возможность, «как равноправному участнику процесса, цивилизовано принимать участие в судебных заседаниях по рассмотрению дела, исключив содержание меня в клетке во время судебных заседаний».

Об этом говорится в обращении В.ИВАЩЕНКО, переданном УНИАН.

В частности, он отмечает, что в производстве Печерского районного суда г. Киева находится возбужденное против него уголовное дело № 1-168/11. Апелляционным судом г. Киева 18 января 2011 г. в отношении В.ИВАЩЕНКО было принято решение о продлении срока действия ранее избранной меры пресечения – содержание под стражей до 5 месяцев 15 суток, то есть до 5 февраля 2011 г.

В дальнейшем, после передачи следствием дела в Печерский районный суд, вопрос продления срока его пребывания под стражей больше не рассматривался, а следующие ходатайства об изменении этой меры пресечения судом удовлетворены не были. «В результате, я содержусь под стражей бессрочно (без определения срока) уже более 11 месяцев», - отмечает бывший и.о. министра обороны.

Он отмечает, что по состоянию на 1 августа 2011 г. принял участие в 17 судебных заседаниях, «и во время каждого из них я находился (и нахожусь в данный момент) на скамье подсудимых, которая находятся в середине металлической клетки, подобно клетке зверинца, где содержатся дикие животные».

В.ИВАЩЕНКО отмечает, что его обвиняют «в совершении преступлений, которые не связаны с насилием; я - ранее не судимый и никогда не привлекался к уголовной ответственности, на протяжении своей жизни, как на военной, так и государственной службе, занимал ряд ответственных должностей; имею заслуги перед страной и обществом, подтвержденные полученными в разное время государственными наградами и др. Все приведенное исключает наличие каких-либо оснований считать меня склонным к агрессии, насилию или неадекватному поведению и, следовательно, не может быть никаких рассуждений о безопасности во время судебных заседаний».

Он отмечает, что «ни одним законом Украины (ни Уголовно-процессуальным кодексом, ни Уголовным кодексом, ни – «О предварительном заключении», ни каким-либо другим) не предусмотрено содержание в клетке во время судебных заседаний лиц – независимо от их процессуального статуса (подозреваемого, обвиняемого или подсудимого). К тому же в клетке отсутствует стол, за которым можно работать с документами во время судебного заседания, – как другие, равноправные участники судебного процесса. В существующих условиях я вынужден делать записи в буквальном смысле на коленях, в неудобном положении, длительное пребывание в котором отрицательно сказывается на моем самочувствии (с учетом имеющихся проблем с позвоночником)».

В.ИВАЩЕНКО также отмечает, что к его делу «привлечено внимание прессы и общественности, представители которых присутствуют на судебных заседаниях. И репортажи, которые велись с разрешения суда и транслировались по телевидению, и фотоинформация с изображением меня в клетке – распространялась многочисленными периодическими и электронными изданиям, как в Украине, так и за рубежом. Общаться с судом, другими участниками судебного процесса, своими защитниками, а также присутствующими в зале заседаний родными, друзьями, журналистами я также вынужден сквозь решетку, - считаясь при этом невиновным в совершении каких-либо преступлений, - в соответствии с общепризнанным основополагающим принципом права – презумпции невиновности (ст. 62 Конституции Украины). Такое обращение со мной является прямым физическим и психологическим унижением моего достоинства и чести, нарушением моих прав человека, определенных ст. 28 Конституции Украины. Содержание меня в клетке на протяжении судебных заседаний унижает человеческое достоинство и в соответствии со ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Бывший и.о. министра обороны подчеркивает, что, в соответствии с ч. 1 ст. 3 Конституции Украины, «человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность определяются в Украине высшей социальной ценностью». При этом не важно, находится человек на свободе, содержится ли под стражей, поскольку согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины «лицо считается невиновным в совершении преступления, и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. Статьей 22 Конституции Украины определено, что «конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены». Это касается и прав, установленных ст. 28 Конституции Украины: «Каждый имеет право на уважение к его достоинству. Никто не может быть подвергнут жестокому, нечеловеческому или унижающему его достоинство поведению».

«Даже предусмотренная ст. 64 Конституции Украины возможность отдельных ограничений прав и свобод человека в условиях военного или чрезвычайного положения не распространяется на права и свободы, определенные упомянутой ст. 28, а именно – право на уважение к достоинству. Поскольку Конституция Украины категорически отрицает возможность нарушения этого права – поэтому и ни одним законом Украины не предусмотрено, не установлены нормы, согласно которым допускается публичное содержание человека в клетке, подобно животному. Подчеркиваю – даже законом, не говоря уже о каких-либо подзаконных нормативных документах», - отмечает В.ИВАЩЕНКО.

На основании вышеприведенного В.ИВАЩЕНКО просит суд: «принять судебное решение, которым предоставить мне возможность, как равноправному участнику процесса, цивилизовано принимать участие в судебных заседаниях по рассмотрению дела, исключив содержание меня в клетке во время судебных заседаний».

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело против В.ИВАЩЕНКО. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражного руководителя государственного предприятия Минобороны «Судомеханический завод Феодосии» Р. обвиняют в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.

Следующее заседание по делу В.ИВАЩЕНКО должно состояться в Печерском райсуде Киева 19 августа с.г.