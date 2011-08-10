Политолог: У Медведева и Путина нет задачи спасать рядовую Тимошенко

Перед руководителями Российской Федерации Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным не стоит задача спасать экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. Такое мнение в эксклюзивном комментарии агентству Украинские национальные новостивыразил политический эксперт Владимир Корнилов.

"Для России не является самоцелью помогать кому-то здесь внутри Украины и, особенно, Юлии Тимошенко. Сказать, что в России испытывают горячую любовь к Тимошенко и приверженность ее идеалам - было бы не совсем правильно. В России многие помнят о ней, особенно ее статью "Сдерживай Россию". Должен вас заверить, там этого никто не забыл", - сказал политик.

Вместе с тем, по его словам, Россию не может не волновать вопрос, что инициаторы этого судебного процесса упорно основой обвинения делают газовые договоренности с Россией.

"Россия и не реагировала бы на данный процесс, если бы упорно каждый день с прямыми трансляциями на каждом телеканале Россию не делали прямым участником судебного процесса. Это РФ не устраивает, значит будет соответствующая реакция и она будет обсуждаться на встрече Януковича и Медведева", - добавил В.Корнилов.

По мнению эксперта, несмотря на это, не суд над Ю.Тимошенко будет главной темой обсуждения, а беседа двух президентов будет касаться возможности снижения цены на российский газ для Украины.

"Очевидно Украина имеет очередные предложения и вообще тема возможности снижения цены на газ для Украины должна и будет обсуждаться", - отметил он.

Напомним, завтра, 11 августа, Президент Украины Виктор Янукович посетит с рабочим визитом г. Сочи по приглашению Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева.