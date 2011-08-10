Посол США просит свидания с Тимошенко в СИЗО

Посол США Джон Теффт просит предоставить ему возможность посетить Юлию Тимошенко в Лукьяновском СИЗО.

С соответствующей просьбой посольство США обратилось в украинский МИД, сообщает Украинская правда со ссылкой на Би-Би-Си.

Пресс-служба посольства США подтвердила, что амбасада обращалась с такой просьбой в украинское министерство иностранных дел, а оттуда им поступил ответ, что просьба направлена в Печерский суд.

Решения суда пока еще нет.

Как известно, ранее представитель Государственного департамента США Марк Тонер подчеркнул, что США призывают украинскую сторону "рассмотреть вопрос о немедленном освобождении Тимошенко".