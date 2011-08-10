Посол США просит свидания с Тимошенко в СИЗО
08:14, 10 августа 2011Политика
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Согласие должен дать Печерский суд
Посол США Джон Теффт просит предоставить ему возможность посетить Юлию Тимошенко в Лукьяновском СИЗО.
С соответствующей просьбой посольство США обратилось в украинский МИД, сообщает Украинская правда со ссылкой на Би-Би-Си.
Пресс-служба посольства США подтвердила, что амбасада обращалась с такой просьбой в украинское министерство иностранных дел, а оттуда им поступил ответ, что просьба направлена в Печерский суд.
Решения суда пока еще нет.
Как известно, ранее представитель Государственного департамента США Марк Тонер подчеркнул, что США призывают украинскую сторону "рассмотреть вопрос о немедленном освобождении Тимошенко".
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