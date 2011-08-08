Тимошенко опять заявила Кирееву, что вставать не будет

Защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО заявила ходатайство об отмене применения меры пресечения в виде взятия под стражу.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством в Печерский райсуд Киева обратился адвокат Юрий СУХОВ.

«В отношении моей подзащитной применена самая строгая мера, что не является обоснованным», - сказал Ю.СУХОВ.

Адвокат Ю.ТИМОШЕНКО отметил, что его подзащитная не нарушала требования подписки о невыезде, своевременно являлась на судебные заседания, пользовалась своими процессуальными правами.

«Решение суда о взятии под стражу не основывается на нормах процессуального законодательства Украины и международного права», - подчеркнул он.

В то время, когда судья Родион КИРЕЕВ обратился к Ю.ТИМОШЕНКО с вопросом, поддерживает ли она ходатайство своего защитника, экс-премьер заявила: «Вы, господин КИРЕЕВ, и прокуроры, и украинское общество, и международное сообщество прекрасно знаете, что в моих действиях нет преступления, а вы не только не отменяете подписку, а пытаетесь ломать, даже не меня, а молодое демократическое государство. Жаль, что это происходит руками молодого судьи, который начинает свою судейскую карьеру».

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что не намерена просить суд о чем-нибудь. «Я ни о чем просить не буду и не встану перед вами, потому что это будет означать встать перед вами на колени», - заявила она.

Представитель государственного обвинения Александр МИКИТЕНКО при обсуждении этого ходатайства заявил, что защита не привела новых обстоятельств, по которым суд может отменить решение о взятии Ю.ТИМОШЕНКО под стражу. «Оснований для отмены меры пресечения нет», - считает прокурор.