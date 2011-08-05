УНП: власть толкает страну в международную изоляцию

Украинская народная партия заявляет, что своими действиями по отношению к бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО власть толкает страну в международную изоляцию.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Украинской народной партии.

«Украинская народная партия выражает глубокую обеспокоенность в связи с взятием под стражу лидера партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО. УНП убеждена, что не было неотложной необходимости в ограничении свободы, и такие шаги осуществленные под давлением нынешней власти нанесут значительный вред имиджу Украины, о чем свидетельствуют отзывы представителей международных организаций», - отмечается в заявлении.

В УНП обращают внимание на тот факт, что «сам суд больше напоминает политические преследования, поскольку действующая власть судит своих предшественников. Вместе с тем, ни при предыдущей власти, ни при нынешней не произошло существенного улучшения в плане борьбы с коррупцией, злоупотреблением властным положением».

Украинская народная партия отмечает, что «этим шагом нашу страну толкают в международную изоляцию, что будем иметь такие же последствия, как и политика Александра ЛУКАШЕНКО в соседней Беларуси».

Украинская народная партия убеждена, что «в Украине необходима срочная реформа уголовно-процессуального законодательства в направлении ограничения ареста, как средства предварительного следствия, поскольку в нынешних условиях незрелости властных политических элит это средство часто используется с целью политического давления. Существующая практика выборочного ареста без существующих для этого реальных оснований является рудиментом советской системы «кривосудия», которую использовали в большинстве случаев для отстранения неугодных».

Украинская народная партия обращается к общественности с призывом противодействовать любым попыткам свертывания демократии в стране. «Особенно актуально это накануне 20-й годовщины Независимости. Она далась нам большой ценой борьбы против советской репрессивной машины и сегодня мы должны быть едины в защите достижений демократии последних лет, если не хотим вернуться к авторитарному прошлому», - говорится в заявлении УНП.