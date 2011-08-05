«Батькивщина» на Крещатике ставит палатки

Партия «Батькивщина» на Крещатике, возле Печерского районного суда, устанавливает палатки для проведения бессрочной акции протеста против ареста экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сразу после того, как участники акции начали устанавливать железные каркасы под палатки, к ним подошли работники милиции, которые наступили на детали каркасов палаток, чтобы помешать их установлению.

В то же время, участникам акции удалось установить две палатки.

Работники милиции не предпринимают больше никаких действий, но и ничего не объясняют журналистам.

Между тем арочный вход, который ведет к зданию Печерского районного суда, полностью занят работниками милиции, которые скопились за железной оградой.