Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что чувствует достаточно сил, чтобы пройти испытание и вместе с народом вернуть государство на путь процветания.

Об этом сказано в переданном пресс-службой «Батькивщины» обращении Ю.ТИМОШЕНКО к украинскому народу, которое она написала накануне своего ареста.

«Я обращаюсь к вам, как только получила информацию о том, что ЯНУКОВИЧ приказал меня арестовать. Сегодня у меня еще есть все возможности получить политическое убежище в любой другой стране и защитить свою жизнь, свою свободу, быть счастливой со своей семьей. Но я никуда не буду бежать из Украины. И для этого у меня есть веские причины», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Во-первых, я не нарушала закон. Я жила и работала для вас. У меня нет приватизированных в свою пользу заводов, электростанций, земель, полезных ископаемых, государственных дач. Все, что имеет государство, я ставила на службу вам, а не ворам от политики. Я не нарушала закон, пыталась действовать справедливо, и поэтому мне незачем бежать со своей родной земли.

Во-вторых, я не буду никуда прятаться, потому что работая в политике последние 10 лет, я очень хорошо знаю цену политикам и штатным борцам за народ. Все куплено, продано и перепродано. Вам в вашей беде почти не на кого опереться. Поэтому сколько будет сил и жизни – буду защищать и вас, и Украину, так как смогу, так как мне позволите вы», - говорится в обращении Ю.ТИМОШЕНКО к украинскому народу.

Она отметила, что «последняя и главная причина, почему инстинкт самосохранения, страх в моем случае не срабатывают, потому что за все годы независимости еще никогда Украина не была в такой беде как сегодня. Еще никогда в таком тяжелом положении не оказывались украинские семьи как сейчас. Еще никогда так жестоко не вырывали у Украины ее душу, не отнимали будущее у ее детей». «Сегодня я еще на свободе, но завтра уже буду за решеткой. Зная на что я иду, я также знаю, что вернусь к вам еще сильнее», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что «кроме продажных судов ЯНУКОВИЧА есть и другие, высшие суды». «Существует Европейский суд, где будет доказана моя юридическая правота. Существует суд украинского народа, который докажет мою политическую правоту. А есть еще Божий суд, от которого не защитит ни власть, ни деньги тех, кто совершает несправедливость»_ говорится в обращении.

Она заверила: «Они меня никогда не сломают. Я не подведу вас - 11 миллионов людей, которые поверили мне на президентских выборах. Я не подведу и тех, кто голосовал за ЯНУКОВИЧА, потому что ответственность за свою страну чувствую и перед ними».

Ю.ТИМОШЕНКО также попросила «всех, кто в состоянии бороться, сплотиться вокруг тех, кто устоял и перед пряниками, и перед кнутами власти».

«Независимо от того, где я буду – на свободе или за решеткой, – я чувствую достаточно сил, чтобы пройти через все уготованные испытания и вместе с вами вернуть наше государство на путь процветания, справедливости, укрепления национального духа и достоинства», - заверила Ю.ТИМОШЕНКО и добавила: «Слава Украине! И к скорому свиданию, потому что справедливость живет, если за нее бороться!»