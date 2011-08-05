Томенко: власть толкает оппозицию к объединению

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что сегодняшние действия властей относительно ареста Юлии ТИМОШЕНКО должны объединить оппозиционные силы.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня корреспонденту УНИАН.

«Действия властей требуют от оппозиции объединения. Власть сама побуждает оппозицию прекратить дискуссию, кто старший и кто более влиятельный», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, как и прогнозировалось, арест Ю.ТИМОШЕНКО стал «подарком» Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ ко Дню Независимости.

«Это Пиррова победа для ЯНУКОВИЧА и для его команды. Но это решение властей бессмысленно», - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, все оппозиционные демократические силы должны забыть о внутренних распрях и создать совместный комитет защиты Украины.