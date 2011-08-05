Глава МИД Швеции: процесс Тимошенко - это позорный спектакль
20:00, 05 августа 2011Политика
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А пострадает вся страна
Министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ убежден, что события вокруг судебного процесса против бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО навредят международному имиджу Украины.
Об этом К.БИЛЬДТ написал сегодня на своей странице в Twitter.
"Судебный процесс против Юлии ТИМОШЕНКО в Украине - это позорный спектакль. Он наносит серьезный вред великой стране", - считает К.БИЛЬДТ.
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