"Общее дело" инициирует перевыборы президента и парламента

Гражданское движение «Общее дело» начинает общую всеукраинскую мобилизацию граждан для проведения акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве против политических преследований, освобождения всех политзаключенных, за проведение досрочных выборов Президента и Верховной Рады Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе движения, об этом заявил координатор «Общего дела» Александр ДАНИЛЮК.

По его словам, «Общее дело» приняло такое решение в ответ на арест лидера оппозиционной партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

«Эта власть перешла все допустимые границы. Оккупанты действуют по сценарию полного подавления любого сопротивления своему тоталитарному правлению. Арест ТИМОШЕНКО свидетельствует о том, что завтра может быть арестован каждый, кто будет хоть чем-то мешать режиму ЯНУКОВИЧА. Если общество сейчас промолчит, то через несколько недель Беларусь будет казаться украинцам демократическим раем. Нужно ставить точку в правлении этих узурпаторов. Это главная задача общенационального восстания, центр которого будет в Киеве на Майдане Незалежности. Если они еще имеют мозги и инстинкт самосохранения, то должны немедленно прекратить репрессии, выпустить политзаключенных, объявить выборы Президента и парламента», - подчеркнул А.ДАНИЛЮК.

Начало акции - 8 августа, понедельник, в 10.00.