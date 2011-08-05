Янукович не знал, что Тимошенко арестуют уже сегодня

Никаких заявлений по поводу задержания экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Президент Виктор ЯНУКОВИЧ пока не будет делать.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь президента Дарка ЧЕПАК.

"Это событие он неоднократно комментировал. Он (Президент), очевидно, не может и не собирается вмешиваться в судебный процесс", - подчеркнула пресс-секретарь.

Д.ЧЕПАК отметила, что судебная власть в Украине является независимой, поэтому никакого влияния со стороны Администрации Президента на решение судьи быть не могло. По словам пресс-секретаря Президента, никто в АП даже не прогнозировал, что арест ТИМОШЕНКО произойдет именно в эту пятницу.

Перерывать отпуск в связи с событиями В.ЯНУКОВИЧ не собирается.