Янукович не знал, что Тимошенко арестуют уже сегодня
19:29, 05 августа 2011Политика
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Независимый суд перестарался?
Никаких заявлений по поводу задержания экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Президент Виктор ЯНУКОВИЧ пока не будет делать.
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь президента Дарка ЧЕПАК.
"Это событие он неоднократно комментировал. Он (Президент), очевидно, не может и не собирается вмешиваться в судебный процесс", - подчеркнула пресс-секретарь.
Д.ЧЕПАК отметила, что судебная власть в Украине является независимой, поэтому никакого влияния со стороны Администрации Президента на решение судьи быть не могло. По словам пресс-секретаря Президента, никто в АП даже не прогнозировал, что арест ТИМОШЕНКО произойдет именно в эту пятницу.
Перерывать отпуск в связи с событиями В.ЯНУКОВИЧ не собирается.
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