Защита Тимошенко обжалует ее арест в Апелляционном суде Киева

Адвокат экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ заявляет, что защита будет обжаловать решение Печерского районного суда Киева об аресте Ю.ТИМОШЕНКО в Апелляционном суде столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.СУХОВ сообщил журналистам перед Лукьяновским СИЗО.

«Я надеюсь, что апелляционный суд примет законное решение, мы подадим, безусловно, апелляцию, поскольку в судебном заседании, когда рассматривался вопрос об изменении меры пресечения, я сказал, что вообще безосновательно рассматривать так вопрос, под таким углом зрения, поскольку подписка о невыезде по факту, в соответствии с законом, в отношении Юлии ТИМОШЕНКО не действует», - сказал Ю.СУХОВ.

В то же время, адвокат уточнил, что в постановлении Печерского районного суда не указан срок ареста Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сколько будут содержать по стражей Юлию Владимировну и как все это будет происходить – я не знаю», - добавил он.

Ю.СУХОВ также отметил, что в связи с выходными дня апелляция на соответствующее постановление Печерского райсуда будет подана в апелляционный суд, в понедельник, 8 августа.