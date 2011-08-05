Тимошенко: Я никогда не покончу свою жизнь самоубийством

Лидер «Батькивщины», бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что никогда не покончит свою жизнь самоубийством.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», говорится в записке Ю.ТИМОШЕНКО, которую она написала еще до своего ареста.

Защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО продемонстрировал журналистам заявление, собственноручно написанное экс-премьером перед арестом, отмечает пресс-служба «Батькивщины» и приводит его текст полностью.

«Хочу сделать заявление в связи с реализацией плана по моему аресту. Понятно, что это расправа с политическим оппонентом, но я не об этом. Я хочу заявить, что у меня нет никакой склонности к самоубийству. Что трюки, которые они проделали с Кирпой и Кравченко, им повторять не стоит. Я никогда не покончу свою жизнь самоубийством. Все, что я делаю – это моя борьба против криминального режима за достойное место Украины в мире. Слава Украине. Юлия Тимошенко», - написано в записке.

«Это собственноручно написанное ею заявление, которое она передала мне неделю назад, когда мы узнали о возможности ее ареста», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 августа, Печерский районный суд г. Киева принял постановление об аресте бывшего премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

После оглашения этого решения Ю.ТИМОШЕНКО вывели из зала Печерского районного суда Киева сотрудники судебной милиции «Грифон» и спецподразделения «Беркут».

Во время ареста Ю.ТИМОШЕНКО попросила не надевать ей наручники до того момента, пока она не выйдет из зала.

Сторонники экс-премьера создали живую цепь, чтобы перекрыть выезд автозаку с Ю.ТИМОШЕНКО из суда и перекрыли движение транспорта на Крещатике.