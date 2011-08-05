Янукович устроил СБУ масштабную встряску

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил начальников Управлений СБУ в Донецкой, Николаевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черкасской областях и в г. Севастополь.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте Президента.

В частности, Президент уволил Николая БОБРОВА с должности начальника Управления СБУ в Донецкой области, Александра ИВАНОВА - с должности начальника Управления СБУ в Николаевской области, Валерия КОВАЛЯ - с должности начальника Управления СБУ в Хмельницкой области, Михаила КУРНИКА - с должности начальника Управления СБУ в Ивано-Франковской области, Вадима ПЛЕТНЕВА - с должности начальника Управления СБУ в Черкасской области, Александра ЯКИМЕНКО - с должности начальника Управления СБУ в г. Севастополь.

Другими указами В.ЯНУКОВИЧ назначил Н.БОБРОВА начальником Управления СБУ в Николаевской области, Владимира ВОРОПАЯ - начальником Управления СБУ в г. Севастополь, Геннадия ГРИЩЕНКО - начальником Управления СБУ в Ивано-Франковской области, Владимира КРЫЛЕНКО - начальником Управления СБУ в Черкасской области, Владимира ПЯТУ - начальником Управления СБУ в Хмельницкой области, Александра ЯКИМЕНКО - начальником Управления СБУ в Донецкой области.