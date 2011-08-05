Гриценко: арестом Тимошенко Янукович включил счетчик
17:49, 05 августа 2011Политика
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"Шаг к международной изоляции"
Шагом к международной изоляции Украины считает сегодняшний арест экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО председатель "Гражданской позиции" Анатолий ГРИЦЕНКО.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.
"Решением арестовать ТИМОШЕНКО ЯНУКОВИЧ включил счетчик - пошел отсчет времени, который выбросит его на свалку истории", - заявил народный депутат.
Он убежден, отныне страна проснется и будет активнее бороться за европейскую перспективу.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 августа, Печерский районный суд г. Киева принял постановление об аресте бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.
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