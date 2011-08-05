Под колеса автозака, которым вывозили Тимошенко, попал человек

Под колеса автомобиля, на котором вывозили из Печерского райсуда экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО, попал один из участников акции в ее защиту на Крещатике в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, потерпевшего успели вытащить из-под колес сотрудники милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 августа, Печерский районный суд г. Киева принял постановление об изменении в отношении бывшего премьера Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.

После объявления этого решения Ю.ТИМОШЕНКО вывели из зала Печерского районного суда Киева сотрудники судебной милиции «Грифон» и спецподразделения «Беркут».

Сторонники экс-премьера создали живую цепь, чтобы перекрыть выезды из суда, и перекрыли движение транспорта на Крещатике.