Беркут избивает людей под Печерским судом?

Спецподразделение милиции «Беркут» с помощью силы оттесняет сторонников Юлии ТИМОШЕНКО от здания Печерского райсуда Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», около 50 сотрудников «Беркута» избивают даже женщин и старых людей, которые скандируют «Позор Кирееву!» и требуют освободить из-под ареста лидера оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО.

По данным «Батькивщины», во время столкновения уже пострадали несколько человек. Людям оказывают первую медицинскую помощь в каретах «скорой».

«Сотрудники милиции также вырывают из рук людей украинские флаги, бросая их на асфальт, и препятствуют журналистам фиксировать события на фото- и видеотехнику», - говорится в сообщении.