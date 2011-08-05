Нардепы заблокировали автозак, в котором должны вывезти Тимошенко

Народные депутаты Украины заблокировали автозак, который подъехал к зданию Печерского районного суда Киева с заднего двора и в котором могут отвезти арестованную по решению суда Юлию ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас перед автозаком стоят приблизительно 15 народных депутатов, которые препятствуют движению машины.

Во дворе также находятся работники правоохранительных органов и журналисты, которые продолжают наблюдать за течением событий.

Пока никто не знает, вывели ли Ю.ТИМОШЕНКО из здания суда.