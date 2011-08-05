Тимошенко в Печерском суде держат в комнате конвоя
16:26, 05 августа 2011Политика
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Возле входной двери стоит «воронок»
Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО пока находится в здании Печерского районного суда г. Киева, в комнате конвоя.
Как передает корреспондент УНИАН, возле дверей, из которых традиционно выводят взятых под стражу, находится специальный автомобиль для перевозки арестованных.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 августа, Печерский районный суд г. Киева принял постановление об изменении в отношении бывшего премьера Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.
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