В зале суда - стычка нардепов с «Грифоном»

В зале заседаний Печерского районного суда Киева возникло столкновение между сотрудниками судебной милиции "Грифон" и народными депутатами.

Как передает корреспондент УНИАН, столкновение возникло после того, как депутаты попытались выйти из зала заседаний.

Они покидали зал суда вместе с сотрудниками правоохранительных органов, толкали друг друга.

На лестнице происходит сутолока между депутатами и работниками правоохранительных органов из-за того, что никого не выпускают из помещения суда.

Все время велась видеосъемка событий.

Сотрудники подраздела «Беркут» заблокировали выход из суда через центральный вход.

Все выходят через внутренний двор суда, в котором находятся четыре автобуса спецподразделения «Беркут».