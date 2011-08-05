В Печерском суде депутаты кричат «Позор!», Власенко полез в драку

После объявления постановления Печерского райсуда Киева об изменении меры пресечения экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с подписки о невыезде на взятие под стражу в зал суда вошли примерно 30 работников судебной милиции «Грифон».

Как передает корреспондент УНИАН, в это время депутаты стали скандировать «Позор!» и «Юля!».

В зал также вошли работники правоохранительных органов, которые намерены вывести Ю.ТИМОШЕНКО из зала.

Пока в зале нет столкновений или драк.

Единственный, кто вмешался в драку, - народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО, который пытался прорваться к Ю.ТИМОШЕНКО, однако его остановили работники «Беркута», которые также вошли в зал.