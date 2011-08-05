Киреев пошел решать, стоит ли сегодня арестовывать Тимошенко

Печерский районный суд Киева объявил перерыв до 15.40 для рассмотрения ходатайства государственного обвинения об изменении экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО меры пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей, которое было заявлено прокурорами во время допроса в качестве свидетеля действующего премьера Николая АЗАРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, судья перешел в совещательную комнату для принятия соответствующего решения.

Представитель государственного обвинения, прокурор Лилия ФРОЛОВА, мотивируя необходимость изменения меры пресечения, заявила, что председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ при рассмотрении аналогичного ходатайства 27 июля фактически подтвердил наличие оснований для взятия Ю.ТИМОШЕНКО под стражу.

В свою очередь, адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО использует свои процессуальные права для того, чтобы задавать свои вопросы свидетелям, которые вызываются в суд. «Моя подзащитная не влияет на свидетелей, поэтому нет оснований для изменения меры пресечения», - отметил Ю.СУХОВ.

При этом адвокат Ю.ТИМОШЕНКО отметил, что Генпрокуратура применила относительно Ю.ТИМОШЕНКО подписку о невыезде 13 апреля 2011 года, а обвинение было выдвинуто 24 мая. «То есть 22 апреля подписка о невыезде утратила свое действие. В связи с этим безосновательно поднимать вопрос об изменении меры пресечения», - отметил Ю.СУХОВ и заявил ходатайство в ответ с требованием отменить для Ю.ТИМОШЕНКО подписку о невыезде.