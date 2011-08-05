Тимошенко и Азаров повздорили в суде

Во время допроса в Печерском суде Николая АЗАРОВА между ним и Юлией ТИМОШЕНКО возник спор.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, Ю.ТИМОШЕНКО пыталась выяснить у Н.АЗАРОВА, что он знает о «входе на рынок компании «РосУкрЭнерго» в 2004 году».

В свою очередь, Н.АЗАРОВ отметил, что причины газового кризиса 2009 года не соотносятся с 2004 годом.

«Это ваша безграмотность как премьер-министра. Берите на себя ответственность», - сказал Н.АЗАРОВ.

Ю.ТИМОШЕНКО продолжала расспрашивать его о деятельности «РосУкрЭнерго», однако представители гособвинения и судья постоянно снимали эти вопросы, мотивируя это тем, что они не касаются дела.

Ю.ТИМОШЕНКО возмутилась и попросила суд предупредить, какие вопросы о «РосУкрЭнерго» задавать нельзя. «Вы меня предупредите, тогда я буду знать, что у вас одна группировка», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к судье Родиону КИРЕЕВУ

Со своей стороны, Н.АЗАРОВ отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО не имеет права говорить о коррупции. «Пусть она вспомнит 1995-1998 годы, когда ее компания заводила газ в Украину», - сказал Н.АЗАРОВ.

В ответ Ю.ТИМОШЕНКО обвинила Н.АЗАРОВА в том, что он проводил коррупционные схемы, еще возглавляя Государственную налоговую администрацию. «Старик проверенный коррупционер», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Судья несколько раз делал замечания Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы она не нарушала порядок.

Со своей стороны представители прокуратуры назвали все вопросы, которые касаются деятельности «РосУкрЭнерго», «издевательством над свидетелем», и попросили судью, чтобы он снимал эти вопросы.