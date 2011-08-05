Прокурор требует арестовать Тимошенко

Государственное обвинение – представители Генеральной прокуратуры просят Печерский райсуд Киева изменить подсудимой экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство заявила прокурор Лилия ФРОЛОВА, которая сослалась на статьи 148 и 165 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Л.ФРОЛОВА обосновала свое требование тем, что Ю.ТИМОШЕНКО препятствует установлению истины по делу относительно заключения газовых контрактов с Россией.

Л.ФРОЛОВА подала соответствующее ходатайство после того, как Ю.ТИМОШЕНКО во время допроса премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА долго пыталась задать ему вопрос о деятельности компании «РосУкрЭнерго» на газовом рынке Украины. В конце концов между Н.АЗАРОВЫМ и Ю.ТИМОШЕНКО возник спор.

В свою очередь, адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ отметил, что на этом этапе рассмотрения дела не предусмотрены другие судебные действия. По его словам, ходатайство прокуратуры не отвечает требованиям Уголовно-процессуального кодекса.