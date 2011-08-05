В Печерском суде допрашивают Азарова

Печерский районный суд г. Киева в рамках рассмотрения уголовного дела против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о подписании газовых контрактов с Россией в 2009 года начал допрос премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, допрос Н.АЗАРОВА начался в 11.55.

Перед допросом в зале суда произошел инцидент, который взывал возмущение всех присутсвующих в судебном зале.

В частности, в зал судебного заседания вошли фотограф с фотокамерой и видеооператор с видеокамерой, которые работают в Кабинете министров Украины. После того, как их начали спрашивать и журналисты, и присутсвующие депутаты, на каком основании они здесь находятся, ввиду запрещения судом осуществлять видео- и фотосъемку, представители Кабмина вышли из зала.

После того, как в зал вошел судья Печерского райсуда г. Киева Родион КИРЕЕВ, журналист «Украинской правды» Мустафа НАЙЕМ обратился к нему с вопросом: для всех ли установлены одинаковые правила на запрещение фото- и видеосъемки. М.НАЙЕМ отметил, что при входе в помещение суда у всех журналистов отбирают фотокамеры.

Р.КИРЕЕВ в ответ на это в очередной раз подчеркнул, что правила установлены одинаковые для всех, и никто не может осуществлять съемку во время рассмотрения дела Ю.ТИМОШЕНКО.