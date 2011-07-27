Янукович закон о пенсионной реформе еще не видел и увидит не скоро

Закон «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», принятый парламентом 8 июля, на подпись Президенту пока не поступал.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента в ответ на запрос агентства.

«По состоянию на 26 июля 2011 года указанный документ в Администрацию Президента Украины не поступал», - говорится в сообщении.

В то же время в Комитете Верховной Рады по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов УНИАН сообщили, что Закон «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» в течение трех дней после его принятия был оформлен, подписан руководством комитета и передан в юридическое управление.

В свою очередь в юридическом управлении парламента отметили, что закон не может быть подписан председателем Верховной Рады из-за наличия проекта постановления «Об отмене решения Верховной Рады от 8 июля о принятии Закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» в связи с нарушением процедуры его принятия». Соответствующий документ был зарегистрирован народным депутатом из фракции "Блок Юлии Тимошенко-Батькивщина" Ольгой БОДНАР и членом фракции Блока "Наша Украина-Народная самооборона" Юрием КАРМАЗИНЫМ.

Этот проект постановления должен рассмотреть регламентный комитет парламента и сделать выводы, которые затем должен рассмотреть парламент, когда вернется с каникул осенью.