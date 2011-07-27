Тимошенко уже отдала телефоны и вещи, но «руки не дрожат»

Юлия Тимошенко отдала свои мобильные телефоны своему помощнику Михаилу Ливинскому.

Также она передала соратникам некоторые личные вещи, сообщает из зала суда корреспондент "Украинской правды".

В здание суда пока не пускают журналистов, которые успели выйти. Также не пускают народных депутатов и членов штаба Тимошенко, ссылаясь на обеденный перерыв.

Сама Тимошенко сидит в зале суда и просматривает Twitter.

На вопрос, ожидает ли она ареста, экс-премьер, улыбаясь, заявила: "Дайте мне возможность не отвечать на этот вопрос".

"Не присматривайтесь к моим рукам, они не дрожат", - добавила она при этом.

Время от времени Тимошенко отвечает на телефонные звонки по телефонам, которые ей передают ее соратники