В Луцке представили проект "Единая Украина: Восток и Запад вместе"

В Волынском краеведческом музее сегодня презентовали всеукраинский проект «Единая Украина: Восток и Запад вместе», посвященный 20-й годовщины независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках проекта мастерицы из разных регионов государства вышивают рушники, которые затем сшивают в одну дорожку, которая символизирует духовное и культурное единство украинского народа.

Автором и организатором проекта является президент общественной организации “Единая Украина: Восток и запад вместе” Светлана КУЧЕРЕНКО, которая привезла дорожку из рушников на Волынь из города Жовква Львовской области. Вместе с дорожкой участники проекта привозят во все города копию Святогорской иконы Божьей Матери, которую нарисовали монахи Свято-Успенской Лавры.

С.КУЧЕРЕНКО поблагодарила Волынь за теплый прием и отметила, что участники проекта объехали уже 22 области. До приезда на Волынь дорожка из рушников была длиной 62 метра.

После приветствия представителей областной и городской властей четыре луцкие мастерицы-вышивальщицы присоединили рушники от Волынского края к дорожке из рушников.

Как отмечают организаторы проекта, 24 августа 2011 года в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре состоится освящение «Рушника единенья».

29 августа 2011 года начнется второй этап проекта под названием “Украина - Европы капля”, во время реализации которого участники провезут «Рушник единенья» и копию Святогорской иконы Божьей Матери по разным странам мира, популяризируя Украину, ее искусство, духовно-культурное наследие.

Также «Дорожку из рушников» развернут в июне 2012 года на торжественном открытии финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

*** Всеукраинский проект “Единая Украина: Восток и Запад вместе” стартовал 29 августа 2010 года в г. Святогорск Донецкой области. Первый рушник вышили местные мастерицы.

Проект уже презентован в Донецке, Харькове, Луганске, Виннице, Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах, Ужгороде, Запорожье, Ривне и других областных центрах Украины.