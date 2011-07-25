В Печерском суде - драка: милиция силой удалила из зала нардепа

Около 20 сотрудников спецподразделения милиции «Грифон» с применением силы удалили из зала судебных заседаний Печерского райсуда Киева народного депутата Украины Юрия ПРОКОПЧУКА (фракция "БЮТ-Батькивщина").

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло сразу после того, как председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ объявил решение об удалении Ю.ПРОКОПЧУКА из-за неуважения к суду.

Перед этим адвокат Николай СИРЫЙ заявил ходатайство об объявлении перерыва в судебном заседании в связи с завершением в 18 часов рабочего дня, установленного распорядком суда.

После этого заявления народные депутаты, присутствующие в зале, начали аплодировать, а судья Р.КИРЕЕВ обратился к одному из работников судебной милиции с просьбой установить нарушителя. Сотрудник «Грифона» указал на народного депутата Андрея КОЖЕМЯКИНА. Когда судья попросил А.КОЖЕМЯКИНА встать, встали также другие депутаты, которые находились в зале.

Поскольку таким образом нельзя было установить нарушителя, Р.КИРЕЕВ обратился к А.КОЖЕМЯКИНУ с просьбой соблюдал правила поведения в суде, взывая к чести офицера.

После этого замечания некоторые народные депутаты заняли свои места в зале, а судья Р.КИРЕЕВ единолично определил еще одного нарушителя, которым и оказался Ю.ПРОКОПЧУК.

Во время принудительного удаления из зала Ю.ПРОКОПЧУКА между депутатами и сотрудниками судебной милиции завязалась драка, но поскольку количество правоохранителей превышало количество народных депутатов, Ю.ПРОКОПЧУК все же с применением силы был удален из зала.