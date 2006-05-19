Ющенко предлагает потянуть с премьером еще 6-12 месяцев?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает участникам переговоров о создании парламентского большинства вынести несогласованные вопросы в отдельный документ - за рамки коалиционного соглашения.

Об этом, как сообщает Официальное интернет-представительство Президента Украины, глава Украинского государства заявил в интервью журналистам в Варне, Болгария, где он находится с официальным визитом.

«Если в этом соглашении есть позиции, которые расходятся, я рекомендовал бы вынести их в отдельный документ – протокол или дополнение к соглашению», – сказал В.ЮЩЕНКО. Он предложил, чтобы над решением этих вопросов на протяжении последующих 6–12 месяцев работала совместная комиссия из представителей трех политических сил – НУ, БЮТ и Социалистической партии. Эти вопросы не должны стать преградой на пути создания коалиции, отметил Президент.

«Я убежден, что помаранчевая коалиция должна быть. Хотя дорога к ее созданию не является простой», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства призвал представителей трех упомянутых сил на следующей встрече с ним представить единый проект коалиционного соглашения, который будет содержать «консолидирующую часть». Такая встреча, по мнению В.ЮЩЕНКО, может состояться в начале следующей недели.

Президент отметил, что в целом положительно оценивает переговорный процесс и добавил, что на сегодня НУ, БЮТ и Соцпартия сформировали свое виденье политического соглашения как основного документа, вокруг которого будет происходить консолидация. При этом в основу всех проектов соглашения заложена Программа Президента.

Сам факт существования нескольких проектов соглашения и недостаточную четкость некоторых их позиций В.ЮЩЕНКО назвал главными недостатками переговоров.

Глава государства положительно отметил, что в последнем письме, которой ему направили лидеры трех политических сил, не был поставлен ни один ультиматум относительно кандидатуры премьер-министра и председателя Верховной Рады. Виктор ЮЩЕНКО отметил, что на данном этапе переговорного процесса сосредоточение внимания на конкретных персонах не будет способствовать быстрому созданию коалиции.