Суд запретил фотовыставку, посвященную Шухевичу, а заодно акции КПУ и ПСПУ
12:20, 30 июня 2007Политика
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С шествием УНА - ещё не решено
Шевченковский районный суд Киева запретил представителям Украинской Национальной ассамблеи (УНА) провести фотовыставку на Майдане Незалежности. Акция должна была пройти в рамках празднования столетия со дня рождения командира Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича. Помимо фотовыставки, планировалось провести шествие, однако, в связи с решением суда, организаторы не приняли окончательного решения о времени и маршруте проведения шествия.
Кроме фотовыставки, суд запретил активистам Коммунистической и Прогрессивной партий Украины проводить в субботу любые акции.
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