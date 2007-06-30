Суд запретил фотовыставку, посвященную Шухевичу, а заодно акции КПУ и ПСПУ

Шевченковский районный суд Киева запретил представителям Украинской Национальной ассамблеи (УНА) провести фотовыставку на Майдане Незалежности. Акция должна была пройти в рамках празднования столетия со дня рождения командира Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича. Помимо фотовыставки, планировалось провести шествие, однако, в связи с решением суда, организаторы не приняли окончательного решения о времени и маршруте проведения шествия.

Кроме фотовыставки, суд запретил активистам Коммунистической и Прогрессивной партий Украины проводить в субботу любые акции.