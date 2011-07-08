Янукович: Киреев - нерешительный, а Тимошенко стала звездой

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что не мешает экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО защищаться в суде так, как она считает нужным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

В.ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос российских журналистов относительно Ю.ТИМОШЕНКО, сказал, что можно дать два разноплановых ответа.

«По моему мнению, это вопрос разноплановый, разноплановый… разноплановый вопрос. Ну, прежде всего, на этот вопрос ответил украинский народ во время избирательной кампании 2009-2010 годов, и что произошло - это всем известно», - сказал он.

Президент попросил различать политику и право. «Есть политика, есть право, есть уголовная ответственность. Что касается политики, я могу сказать, что выводы сделали люди в 2009-2010 году – кто есть кто. А что касается права – это прокурор, это суд. Они там делают выводы и принимают решения», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он заметил, что понимает, к чему может привести его вмешательство в это дело. «Вы представляете себе какое-нибудь мое неосторожное вмешательство – к чему оно может привести?.. Поэтому я пытаюсь не вмешиваться в эти процессы», - отметил Президент.

Он подчеркнул, что ни разу не оскорбил и не унизил Ю.ТИМОШЕНКО. «Я никогда себе этого не позволял делать как человек, как мужчина, ну, как Президент, поэтому выводы - правоохранительные органы, а точку поставит суд», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

«Я за то, чтобы как можно скорее прошел этот процесс. Я не желаю вообще зла или плохого ТИМОШЕНКО. Все, что она имеет – это ее вопрос, она лучше знает, где и в чем ее вина. И если она нарушила закон, у нее есть возможность защищаться, и я ее даже не осуждаю за способ, который она избрала для защиты. Она защищается так, как считает нужным, и вы видите, что я ей в этом не мешаю. Она, по-видимому, так сказать, она стала звездой сейчас – все время ее показывают, и она показывает, как она относится к этому процессу», - отметил Президент.

Отвечая на вопрос о том, что в мире неоднозначно воспринимают дело против Ю.ТИМОШЕНКО, он сказал, что с точки зрения политики воспринимать можно по-разному, а с точки зрения права он не может вмешиваться в криминальный процесс. «Вы что, хотите, чтобы я снял трубку и позвонил прокурору?», - спросил В.ЯНУКОВИЧ у журналистов.

По словам Президента, его консультанты отмечают, что сегодня нарушения в судебном процессе есть со стороны самой Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитников, а не со стороны судьи.

Он считает, что судью сегодня можно обвинять разве что в нерешительности. Однако, по мнению Президента, в последнее время судья уже «немного адаптировался к этому процессу». «Ну и Юлия Владимировна, она, я вчера смотрел, она уже немного себя сдерживала и спокойнее вела», - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он посоветовал набраться всем терпения и дождаться завершения судебного процесса. «Как мне говорят мои консультанты, судебная процедура идет по тому пути, который выписан в законе», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.