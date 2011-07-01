Янукович ветировал закон об амнистии в 2011 году

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону «Об амнистии в 2011 году».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ “в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины возвратил со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон Украины №3515-VI «Об амнистии в 2011 году».

Как сообщал УНИАН, 15 июня Верховная Рада приняла в целом Закон "Об амнистии". За принятие соответствующего решения проголосовали 294 народных депутатов из 394, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривал освобождение от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, осужденных за преднамеренные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими, и за преступления, совершенные по неосторожности, которые не являются особо тяжкими.

В частности, предусматривалось освободить лиц, которые на момент совершения преступления были несовершеннолетними; женщин, беременных; лиц, не лишенных родительских прав, имеющих детей, которым не исполнилось 18 лет, или детей-инвалидов независимо от их возраста; лиц, которые признаны инвалидами первой, второй или третьей группы, а также больных активной формой туберкулеза, онкологическими заболеваниями и т.п.

Планировалось, что под амнистию подпадут также мужчины и женщины, которые достигли, соответственно, 60-летнего и 55-летнего возраста; ветераны войны и т.п.

Также предусматривалось освободить от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лиц, осужденных за преднамеренные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более десяти лет, если они отбыли не меньше половины назначенного срока основного наказания.