Пшонка написал Януковичу о 12 уголовных делах по жалобам прессы

Генеральная прокуратура Украины продолжает работу по проверке случаев препятствования профессиональной деятельности журналистов.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом говорится в письме генерального прокурора Виктора ПШОНКИ в адрес Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

В письме генпрокурор сообщил о первых результатах выполнения поручения по изучению ситуации относительно обеспечения свободы слова и информационной деятельности в государстве по обращениям главного редактора Интернет-издания «Украинская правда» Елены ПРИТУЛЫ и председателя Национального союза журналистов Украины Игоря ЛУБЧЕНКО.

В своем письме к Президенту генпрокурор отмечает, что сейчас работает рабочая группа в составе представителей центрального аппарата Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственной налоговой администрации, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и Государственного комитета телевидения и радиовещания. «Рабочей группой тщательным образом проверяется каждый из 86 приведенных в обращениях фактов», – заметил В.ПШОНКА.

По словам генпрокурора, на сегодняшний день органы прокуратуры и внутренних дел приняли 27 процессуальных решений, в том числе возбуждено 12 уголовных дел и вынесено 15 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Проверками установлено всего несколько фактов совершения в отношении представителей средств массовой информации неправомерных действий в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности. Так, по статье 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование профессиональной деятельности журналиста) возбуждено четыре уголовных дела, из которых одно рассмотрено судом, по другим продолжается досудебное следствие», - говорится в письме.

Все материалы, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вытребованы в Генеральную прокуратуру Украины для проверки их законности, говорится в письме. На сегодняшний день отменено 5 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, материалы направлены для организации дополнительных проверок.

Что касается проработки рабочей группой большинства материалов по остальным 59 случаям, пишет генеральный прокурор, «установлено, что они связаны с вопросами финансово-хозяйственной деятельности СМИ, организационно-предписывающими действиями их руководителей, изменением правового статуса учреждений (внесение изменений в уставы), редакционной политики отдельных телеканалов и тому подобное». Подавляющее большинство из них уже было предметом проверок правоохранительных органов. На сегодняшний день оснований для принятия по результатам проверок процессуальных решений не установлено.

По отдельным фактам, которые касаются событий, произошедших в прошлом, заявления и сообщения в правоохранительные органы не поступали. «Приведены они были только в приложенных к поручению обращениях, потому на данное время по ним организованы проверки. Отдельные из них вообще не нашли своего подтверждения», - заметил генпрокурор.

В.ПШОНКА предложил создать при Президенте Украины постоянно действующую межведомственную рабочую группу, которая будет осуществлять мониторинг состояния соблюдения законодательства в сфере обеспечения свободы слова и информационной деятельности в государстве, оперативно реагируя на нарушение закона. «В ее состав целесообразно привлечь, кроме работников Генеральной прокуратуры, представителей других правоохранительных органов, центральных органов исполнительной власти, общественных организаций, журналистов, парламентариев», - говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, 9 июня В.ЯНУКОВИЧ поручил В.ПШОНКЕ создать с привлечением представителей соответствующих государственных органов рабочую группу для изучения ситуации по обеспечению свободы слова и информационной деятельности в Украине.

Такое поручение было подписано Президентом на обращение Е.ПРИТУЛЫ по поводу случаев препятствования профессиональной деятельности журналистов. В.ЯНУКОВИЧ считает, что рабочая группа должна дать правовую оценку по каждому из приведенных в обращении Е.ПРИТУЛЫ случаев.

В.ЯНУКОВИЧ поручил принять по результатам работы отмеченной рабочей группы меры реагирования в соответствии с законодательством и доложить ему по этому вопросу лично до 1 июля.