Томенко: оппозиция должна знать своё место

Один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО заявляет о необходимости определения до завершения избирательной кампании статуса парламентской оппозиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

По его словам, «для того чтобы будущая избирательная кампания завершилась 30 сентября, а на следующий день после объявления ее результатов была создана функциональная коалиция, сформирована оппозиция и парламент начал работать, нужно выполнить несколько условий». Среди таких условий Н.ТОМЕНКО назвал обеспечение функциональности ЦИК, публичные обязательства ведущих участников избирательной кампании не обжаловать результаты выборов, а также определение полномочий и статуса парламентской оппозиции до завершения избирательного процесса.

Это, по убеждению политика, позволит не возвращать снова после 30 сентября долговременную дискуссию о статусе оппозиции в парламенте и средствах ее контроля за правящей коалицией.

Н.ТОМЕНКО считает ошибкой, что в V созыве парламента не был определен статус оппозиции хотя бы в Регламенте Верховной Рады. «А для того чтобы не повторить старую дискуссию продолжительностью в 3,5 месяца относительно эффективной работы парламента, нужно до завершения этой избирательной кампании (пока ни один из субъектов избирательного процесса не собирается работать в оппозиции, а верит в свою победу) зафиксировать четкие полномочия парламентского меньшинства», - считает Н.ТОМЕНКО.

По его убеждению, указанные условия смогут убедить общество, что после 30 сентября политический кризис будет исчерпан, Верховная Рада начнет работать, правительство будет сформировано, а предвыборные обещания начнут выполняться.