Табачник не нашел места для Ющенко и Тимошенко

Нет никакого политического подтекста в том, что на выставке к 90-летию образования первого правительства Украины нет фотографий, в частности, Виктора ЮЩЕНКО и Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК в интервью журналистам.

Он отметил, что это первая часть, начало выставки «Украина: история и современность» (к 90-летию образования первого правительства Украины), и поэтому невозможно вместить фотографии всех премьер-министров, которые были в истории Украины.

По его словам, на следующих выставках, которые планируется проводить ежемесячно, будут еще и председатели совета министров, премьер-министры, которые были как в советские времена, и в частности расстрелянные, так и уже в наше время.

В открытии выставки принимал участие, в частности, Виталий МАСОЛ, который в свое время был председателем совета министров Украины и премьер-министром Украины.

Кроме того, на открытии выставки был также Василий ДУРДИНЕЦ, который одно время исполнял обязанности премьер-министра Украины. Среди премьер-министров Украины, которые еще недавно возглавляли правительство, на фотографиях есть Леонид КУЧМА, Евгений МАРЧУК, Анатолий КИНАХ. В то же время на выставке представлено больше 10 фотографий действующего премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.