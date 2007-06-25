Ющенко поддержал инициативу турецкого премьера

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает необходимость усиления ориентации Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) на разработку проектов и программ регионального значения.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам В.ЮЩЕНКО отметил, что необходимо поддерживать и развивать различного рода региональные структуры такие как ОЧЭС и ГУАМ.

«Это две прекрасные инициативы, которые необходимо развивать», - сказал Президент.

Он поддержал инициативу премьер-министра Турции Реджепа ЭРДОГАНА, который в ходе официального ланча для участников саммита ОЧЭС предложил структурировать эту организацию и переориентировать ее на более конкретные проекты.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что члены ГУАМ это уже сделали. Он выразил мнение, что у ОЧЭС и ГУАМ есть много подобных проектов, которые выводят Украину на сотрудничество в рамках международных организаций.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что сегодня на саммите ОЧЭС будет подниматься вопрос транспортных проектов, в частности, будет подписан меморандум о развитии кольцевой магистрали вокруг Черного моря, также будет обсуждаться тема транспортировки энергоносителей.

Как сообщал УНИАН, 25-26 июня В.ЮЩЕНКО находится с рабочим визитом в Турции с целью участия в саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) по случаю 15-й годовщины деятельности организации.

К ОЧЭС на сегодня входит 12 стран-членов: Албания, Азербайджан, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина. Странами-наблюдателями в ОЧЭС являются Австрия, Беларусь, Хорватия, Чехия, Египет, Франция, Германия, Италия, Польша, Словакия, США.